針對脫逃多日最後慘死獵槍下的東非狒狒，六福村動物園昨(29)日深夜發表聲明承認，此狒狒為園區所有，即刻已關閉動物園區，並徹查所有動物數量及防護措施。對此，民進黨新竹縣議員歐陽霆提出4點質疑，直呼「令人不解」。

六福村昨晚10時20分發聲明，指狒狒在27日下午中彈後緊急送往六福村，獸醫在協助救治過程中，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，調查釐清後判斷脫逃狒狒應為六福村所有。六福村表示已關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管徹查及懲處。

對此，歐陽霆昨在臉書直言，從一開始，就有各方質疑是從六福村園內逃出，但是新竹縣農業處前往檢查，告訴大家不但沒有少，還多了一隻。歐陽霆也提出4個令人不解的是，包括一、為何園方一開始沒有通報？二、為何新竹縣政府農業處不知情？三、為何園內清點數量和造冊列管的不同？四、找獵人開槍是否是想要滅口了事？

歐陽霆強調，不管是行政單位的怠惰疏失或是六福村刻意隱瞞真相，除了要求徹查到底外，也該引以為戒，將此類眷養動物的場所，明訂出清楚的規範。