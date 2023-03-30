全民普發6000元即將入帳，燦坤號召18家3C品牌業者聯手祭出11天促銷優惠，搶攻6000元大商機，燦坤董事長林技典表示，看好將刺激消費信心和意願。去年五倍券規模約1200億元，燦坤當時便拿下10億元價值，而今年普發6000元現金，預估將達1400億元規模，此一半將偏向儲蓄，消費估占一半的700億元，燦坤預估將奪下比五倍券更多的商機，不過現金相對振興券恐流失更快，燦坤誓言4月強勢搶下6000元龐大商機，若5月將強碰繳稅季恐更難搶下商機，所以燦坤提早連假前便祭出促銷方案，讓消費者升級3C產品尺寸、功能，以提升會員生活品質。

受到景氣、升息、戰爭、通膨等不利因素影響，燦坤今年營運以保守謹慎看待，不過下半年狀況可望較上半年成長，燦坤下半年著重空調業績，隨後還有暑假開學季商機，8月三星新機、9月蘋果新機，年底更是蘋果商品大爆發，以及年底送禮、公司行號尾牙、產業換機潮等，加上政府今年初推動的節能家電補貼政策，均助力業績成長。

林技典也強調，疫情期間激勵宅經濟受益，而疫情後燦坤觀察個人進入實體通路消費的速度時程跟購買能力，現在看法保守，因為消費意願跟信心仍受到景氣影響，雖然購買力仍在，但大家不敢花錢，若升息、通膨之兩因素解除，公司認為將是大爆發的開始。

燦坤營運保守，公司仍找尋創新商業模式突破成長契機，其中燦坤去年3月31日推出的「WanDau(溫叨)」新型態方案，以家電融合房屋裝潢市場，顛覆現有3C通路模式，至今業績已破千萬元入帳。

燦坤目前門市全台共有294家，不受景氣影響，今年底門市總數將小幅增加至300家，預計4月會再樹林、湖口各開一間門市，也會隨著商圈更替進行閉店與重新改裝門市。林技典也提到，持續執行門市整改，讓消費者看到門市煥然一新，如寧夏店(寧夏夜市門口)，因應國際觀光客來台，將啟動裝修搶攻國外觀光客來台商機。林董也說明，內部訂定裝修後門市業績目標至少達到30%，而此目標達成率約80%以上。

今年初政府推出的節能補助和貨物稅減徵合計5000元的效益，林技典表示，空調、冰箱等一級能效的商品業績成長約三成，已反映家電買氣上。至於面板產業等待反彈契機，電視、螢幕市場價格滑落，所以燦坤也推出促銷，讓產品罕見低價時趁勢升級家中家電。除了大家電，燦坤也將重心放在小家電，為打開消費力道的敲門磚，與消費者建立良好服務信用關係，若後續消費者有需求就會再來消費大家電，公司也對小家電另外建立追蹤評估系統。

通路商與海外原廠洽談3C產品價格競爭，燦坤用什麼籌碼去談？林技典認為，最主要只有一種能力，就是銷售能力，只要銷量能力好便能夠拿到資源。此次也集結眾多品牌商，燦坤也透露，目前也布局策略聯盟，預估在5月今年上半年談妥。

燦坤今年45周年，林技典提到，員工薪資今年也會持續調漲，幅度依照績效衡量。