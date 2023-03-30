以總體經濟面來看，根據IMF於2023年1月發布《世界經濟展望》，預計2023年全球經濟增長為2.9%，較前次預測提高0.2%。隨著2023年大陸全面解封及各國通膨逐漸降溫，預計2024年全球經濟增長為3.1%，整體朝向正面發展。

根據World Steel Dynamics(WSD)在2022年12月22日報告預測，2022年全球粗鋼產量預測為18.52億公噸；2023年預測為18.47億公噸，同比下降0.3%。此外，由於大陸在2022年第四季解除新冠防疫政策，鋼鐵供需逐漸恢復。2023年大陸粗鋼產量預測為10.15億公噸，同比將增加0.1%。

2023年鋼鐵需求前景將受貨幣緊縮政策及央行穩定通膨能力的影響，儘管經濟運行困難重重，但基建需求仍將小幅提升2023年的鋼鐵需求。隨著聯準會(Fed)升息步伐放緩，加上大陸逐步放寬防疫政策與房產資金調控，多地基建項目持續開工，鋼市供需漸趨平衡。預計2023年全球鋼鐵需求仍將繼續增長1.0%，達到18.15億噸。

鋼價走勢方面，今年第一季受惠歐洲暖冬緩解能源成本壓力、大陸1月起全面解封，市場對全球經濟衰退的預期降低，也帶動下游客戶庫存回補需求浮現，加上去年第四季全球鋼廠減產效果，今年第一季全球鋼價穩健上揚。另外，由於煤鐵原料成本仍保持高位，且各國鋼價亦呈現上漲趨勢，雖後續需求是否持續復甦仍待觀察，然當前鋼市供需尚屬平衡，在成本墊高之下，預計今年第二季鋼價仍將保持一定支撐。

全球經濟正從高通膨、疫情等事件中恢復，市場對全球經濟衰退的預期也逐步降低。各國基礎建設仍將提升2023年全球鋼鐵需求增長，此外，2月份印度政府將2023-2024財年基礎設施支出預算提高36%，美國交通部亦宣布為9個基礎建設撥款12億美元，顯示未來剛性需求仍將陸續釋出，預計全球鋼材供需仍朝正向發展。

隨著歐美央行升息放緩、亞幣驟升，原物料價格與亞洲出口報價行情，以及大陸逐步放寬防疫政策帶動市場信心，全球鋼市呈現築底回溫跡象。

另一方面，大陸兩會工作報告延續追求經濟復甦的基調，官方GDP增長預期目標為5%左右，將恢復和擴大消費擺在首位，並穩定汽車、家電等大宗品消費，隨著春節後重點基建項目加速推動進程，預計在相關穩經濟政策持續發酵下，對亞洲鋼市將起到穩定作用。

展望未來，預計2023年隨著全球通膨降溫、升息趨緩，各國政府將透過擴大公共支出、刺激消費等政策，來支撐實體經濟成長。此外，當前鋼鐵原料成本仍處高位，加上各國持續朝碳中和目標推進，預計對鋼價將具有一定支撐，隨著鋼鐵供需改善，鋼市有望保持平穩運行。