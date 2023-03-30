新光一號信託財產的全部不動產包括新光中山大樓部分樓層、新光國際商業大樓部分樓層及台証金融大樓部分樓層、台南新光三越百貨大樓全棟、新光天母傑仕堡大樓全棟及新光信義華廈部分樓層等六棟標的，標的所處位置精華，物件管理良好，具備穩定租約，多個標的更具備都更重建效益，為今年商用不動產市場最受矚目案件。

第一太平戴維斯本次負責辦理新光中山大樓部分樓層、新光國際商業大樓部分樓層及台証金融大樓部分樓層，三棟辦公大樓皆位於台北市中心金融商業核心，企業多元群聚，交通便利，是國內外企業辦公室選址熱門區域，周遭辦公大樓的出租率長期達到九成以上。

第一太平戴維斯副總經理陳逸鴻表示，新光一號所釋出的3棟辦公標的，不管是從座落區位、大樓管理品質、面積規模或是標售底價，都是近年台北市市中心少數的優質投資機會。台北市市中心近幾年沒有大面積辨公室釋出銷售，即使有也是以整棟商辦銷售為主，對於有自用需求的企業來說，選擇相當有限。

世邦魏理仕本次負責辦理標售的新光天母傑仕堡大樓、台南新光三越百貨大樓以及新光信義華廈部分樓層等三個標的。

「新光天母傑仕堡大樓」位於天母商圈，為台北市知名的商務住宅，鄰近台北美國學校與日僑學校，整棟包含低樓層商場，五層樓以上為商務住宅，全棟建物面積約16,075.18坪，基地面積約1,641.67坪，全棟使用率高，商場出租率更達約95%，標售底價約114億5,061萬元，換算住宅單價每坪82萬元，價格相當具有吸引力。