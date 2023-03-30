和泰車去年收入2464.81億元，年減0.17%，因認列防疫險理賠，年度轉虧，稅前淨損146.34億元，本期淨損157.45億元，歸屬於母公司業主淨損193.30億元，基本每股損失35.39元，創上市以來年度首虧。但財務狀況未受影響，加上公司未分配盈餘充足，和泰車董事會仍決議111年度股利分派案，公司擬配息2元、配股0.2元，共派利2.2元。

2022年主要子公司稅後淨利表現，產險去年稅後淨損369.07億元，和泰產險防疫險虧損及提列理賠準備金之一次性影響，產險22年全年合計虧損為369.07億元。惟防疫保單之影響已接近尾聲，目前和泰產險營運已穩定成長中。

和潤稅後淨利36.23億元，年增15%，和潤受惠於中古車、機車分期業務雙位數成長，以及整體應收帳款淨額持續累積。長源稅後淨利7.16億元，年增17%，長源因商旅車銷售及服務入廠台數成長。和通稅後淨利8.80億元，年減34%，大陸和通營收受疫情封控政策影響，去年度獲利衰退。

2022年財報虧損主因，本業2022年受疫情影響，零組件供應短缺，TOYOTA/Lexus全年銷售台數共14萬2761台，年減3%。缺車導致車輛銷售相關行銷成本節約，經銷商也縮減商談折讓範圍，使本業及經銷商獲利均逆勢增加。

2022年受到晶片及原物料短缺影響，總市場43萬台，年減4%。去年TOYOTA、LEXUS、HINO合計總登錄15萬台，蟬聯21年台灣車市銷售冠軍，其中TOYOTA去年登錄數為12.4萬輛，市占率28.7%；Lexus去年銷售1萬9327輛，在豪華車市占率20.5%；商用車去年銷售7491輛，同類型市占32.4%。

2023年市場趨勢展望，兩壞三好，為國內經濟成長減緩、供應鏈尚未完全恢復，而全球晶片短缺有望緩解，疫情管制鬆綁且民間消費回升，各車廠待交車數高。今年車市預估45萬台，年增4%，集團挑戰年度販賣目標合計16.3萬台，為TOYOTA13萬台、Lexus2.3萬台、HINO1萬台。和泰車指出，目前TOYOTA及Lexus合計有1.5萬輛待交車，TOYOTA6000輛、Lexus則有9000輛待交車；國產車交期縮短為2周至1個月，改善不少，進口車如Camry及RAV4則仍需等2個月交期。

本業汽車交期逐漸好轉，轉投資續強，和泰車集團目標將過去兩年因產險的近400億損失，挑戰在兩年內補回來。

以今年前2月登錄實績，TOYOTA1萬9879台、LEXUS4514台，市占率36.1%。

針對汽車市場現況，和泰車指出，今年第1季市場狀況很好，來店看車、購車較去年同期成長20%。和泰車也將加速引進新車款，本周四將發表全新的TOYOTA CROWN全新旗艦跨界跑旅，4月25日將發表TOYOTA全新PRIUS PHEV；LEXUS第2季則將導入首款純電平台打造的RZ450e。