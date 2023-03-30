金曲樂團「落日飛車」除在台灣受到關注外，於歐美、日本、韓國等海外國家相當受歡迎的他們，29日在首爾「YES24 LIVE HALL」開唱，就連南韓大勢男團BTS隊長「RM」金南俊也在台下欣賞，之後更到後台與成員們合照，讓粉絲相當驚喜。

有關注RM的粉絲可知，他過去就曾分享過「落日飛車」的歌曲《My Jinji》，且從中可發現他一直非常欣賞「落日飛車」的音樂，而他昨晚除在社群上分享合照外，更拍攝一小段演唱會畫面，讓許多粉絲敲碗希望雙方未來有機會可以合作。

「落日飛車」與BTS隊長RM（前排灰衣）後台合影。(圖/擷取自落日飛車IG)

事實上，「落日飛車」於2011年成立，由主唱兼吉他手國國、貝斯手弘禮、鍵盤手小甘、薩克斯手浩庭和鼓手尊龍五人所組成，2016年所發布專輯《金桔希子》中的歌曲《My Jinji》在音樂平台播放數已高達6,000萬次以上，2020年新專輯「SOFT STORM 柔性風暴」更被英國發行的音樂雜誌《新音樂快遞》評選為2020年亞洲最佳專輯第四名，同年榮獲金曲獎最佳樂團。

然而，在去年已完成歐美37場巡迴演出的他們，先前也曾到香港及大陸演唱，去年在台北開唱時更是一票難求，可見他們在國內外都享有超高人氣；而昨日才結束首爾演出的他們，將在本周六於高雄登台表演，之後又要飛往美國參加知名音樂節的演出。