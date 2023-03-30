大聯盟新賽季才正要展開，不過天使球星大谷翔平的未來動向，近期成為棒球界發燒話題，《The Athletic》作家波登（Jim Bowden）對於2023年球季做出了23項預測，其中包括大谷翔平將以11年5億美元的超級合約，投靠同城隊伍道奇。

今年賽季結束後，二刀流好手大谷翔平將獲得自由球員身分，能與任意一支球隊簽約，有機會簽下體壇前所未見的5億美元合約，甚至跨過6億美元的門檻，身為豪門球隊的道奇無論付出什麼代價，肯定都會參與爭奪大谷翔平的戰鬥，休賽季的道奇補強動作不多，似乎有意降低團隊薪資，以爭取大谷翔平加盟。

波登指出，大谷翔平如果進入自由市場，將成為大聯盟史上第2位簽下5億美元的球員，他的落腳處將會是道奇。至於為何是歷史第2位身價5億美元的選手，因為波登認為同樣在2024年球季結束後有權進入自由市場的索托（Juan Soto），會先與母球團教士達成5億美元續約。

大谷翔平進入自由市場時只有29歲，正處於職業生涯的巔峰期，未來還會迎來許多統治性的賽季，每一支豪門都非常想得到這位二刀流的助陣，擁有地利之便且銀彈攻勢猛烈的道奇，被認為將會是大谷翔平大聯盟之旅的下一站。