馬路如虎口！本月15日晚間6時許，有民眾駕車行經新北市板橋區館前西路往中山路一段方向時，目擊一名男童突然從路旁衝出，一路跑到馬路正中央，媽媽見狀趕緊追上前將男童壓倒在地，並將他抱回路旁，所幸當時駕駛有注意車前狀況，加上媽媽機靈的反應，才沒釀成意外。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」分享一段38秒的影片，只見畫面中，汽車駕駛行駛於新北市板橋區館前西路往中山路一段方向時，斑馬線上突然有一名男童從路邊衝出，男童媽媽見狀衝上前企圖將他拉住，不過男童卻持續暴衝，一路跑到馬路正中央，所幸，當時對向車道剛好是紅燈，媽媽立刻追上男童並將他壓倒在地，拉起他的雙手將他抱起離開馬路，全程不到10秒鐘，不過由於當下有許多汽機車經過，讓不少目擊的民眾都嚇了一大跳，幸好當時駕駛有注意車前狀況，加上媽媽機靈的反應，才沒釀成意外。

影片曝光後引發熱議，網友紛紛留言大讚「給這個媽媽一個讚，比太多父母好多了，小朋友當眾被媽媽壓制在地板，真是溫馨…」、「現代很少看到這麼有用的家長了」、「還好沒有出事，帶過小孩才知道暴衝不用0.5秒，所以最好要背防走失背包」、「媽媽都是超人，最後舉起來小孩子都飛起來了」、「這媽媽，我給尊敬」。