台北地檢署

資本額2 000萬元的某科技公司趙姓負責人涉嫌做假帳，在102年、103年度公司財報上虛增營業收入1億多元、7700萬多元，營造公司賺錢假象後，向台灣銀行詐貸，造成台銀365萬多元呆帳損失，台銀提告後，台北地檢署依詐欺取財罪、商業會計法起訴趙男。

趙男的公司位於北市士林區，成立於2010年，資本額2000萬元，趙的公司過去曾因提供不實交易發票供人逃漏稅，趙遭台灣高等法院判刑2年，得易科罰金。

起訴指出，趙男2014年間分別在公司的102、103年度財務報表之損益及稅額計算表上，虛增營業收入1億526萬4258元、7702萬1283元，營造出公司業績良好，賺進公司5個、3個資本額的假象。

趙男以不實的102、103年度財務報表，向台灣銀行大安分行申請週轉金貸款額度300萬元、國內購料融資額度500萬元，台銀於2015年9月、10月間3度核撥共300萬元給趙男公司。

結果趙男公司繳息至2015年11月借期屆滿即無力清償，台銀扣抵趙男公司存款後，趙男尚積欠台銀365萬8106元，台銀始知受騙，向北檢提告偵辦。