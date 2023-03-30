桃園一隻東非狒狒逃脫多日，一度傳聞是六福村逃出，但遭業者否認，27日狒狒在追捕時中槍而亡引發各界關注，隔天獵人稱是六福村的獸醫授意他開槍，六福村隨即揚言將提告，但全案昨晚（29日）大逆轉，六福村發聲明認了死掉的狒狒從是園區逃脫的，但強調這和誰指使獵人開槍是兩回事，因此仍將提告獵人。

六福村昨（29日）晚上發聲明說，園區在3月18日接獲捕捉狒狒的需求，同步確認園區狒狒的防護措施，結果沒有異常，因此認為沒有動物逃脫的疑慮。3月23日被詢問到是否為園區的狒狒逃脫，他們再次確認防護設施完善，所以園區仍認知無動物脫逃。後來配合清點園區內的狒狒數量，發現數量不吻合，比申報的數量多了一隻。

六福村表示，3月27日狒狒在追捕過程中被獵槍擊中，送往六福村野生動物救傷中心搶救仍不治。獸醫在協助救治的過程中，意外發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，立即回報園區主管，啟動調查機制，釐清過後判斷脫逃狒狒應為六福村所有，公司立即啟動稽核機制，關閉動物園區徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管進行徹查及懲處。

六福村道歉說，對於狒狒的生命消失他們感到很哀傷，本次事件造成社會大眾困擾及占用社會資源深感抱歉，本園區已深自檢討，相關主管及同仁會進行懲處。

不過，六福村雖然認了狒狒逃脫，但認為這與誰指使獵人開槍是兩回事，獸醫事發時並不在屋內，也沒有同意或授權獵人開槍，因此仍將對獵人提告。