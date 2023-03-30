觀察者網報導，中國駐歐盟使團網站30日轉發《外交世界》（Diplomatic World）雜誌執行長迪特里希（Barbara Dietrich）當地時間28日專訪中國大陸駐歐盟使團團長傅聰報導；傅聰指出，對於因雙方制裁而凍結的「中歐投資協定」，中方已向歐方提出同時解除制裁的提議，也對歐方的其他提議持開放態度。只要是基於平等和互利基礎上的解決方案，中方都願意考慮。

傅聰表示，到任以來發現，大多數人士都支持中歐關係取得更大發展，反對「新冷戰」和「脫鉤」。同時，一些人對中國還存在不少誤解甚至偏見。因此，從大的方向上來說，將重點做好兩件事：一是推動改善中歐關係的政治氛圍，二是在中歐務實合作方面爭取一批實實在在的成果。

具體來說，他將重點推進四方面工作：一是保持和恢復中歐各層級交往，包括中歐領導人會晤、五大高級別對話等70多個對話機制，這是首要工作。近期，中歐舉行第38次人權對話，取得良好效果，開了個好頭。二是促進務實合作。中歐經濟互補性強，2022年中歐貿易額達創紀錄的8473億美元，雙方合作基礎牢固，潛力巨大。三是加強在應對全球性問題上的協調合作，將雙方在氣候變化、生物多樣性、公共衛生、核不擴散等領域共識轉化為行動。四是增進人文交流，推動雙方文化、旅遊、教育、青年等領域交流合作。

傅聰指出，「中歐投資協定」是雙方經過7年和35輪談判達成的一份平衡、高水準、互利共贏的協定。雙方都顯示出相當大的靈活性，為雙方企業提供高水準市場准入機會。

就中方來講，中方首次對所有行業作出市場准入承諾，迄今為止開放程度最高，涵蓋領域不僅限於製造業等行業，還包括新能源、雲計算、金融服務、醫療服務等領域，能在很大程度上解決歐方經濟界對中國市場准入的關切。雙方還就補貼透明度、國有企業、禁止強制技術轉讓等達成協議，有利於為企業提供公平、可預期、透明的營商環境。

傅聰稱，此外，雙方在協定中還納入可持續發展重要承諾。應該說，這份協定對雙方經濟界都是重大利多，有利於將中歐經貿關係提升到新的水準。

但很遺憾，目前該協定由於制裁被擱置了。他不想再追溯歷史，討論在制裁問題上到底誰對誰錯，因為這種討論不會有結果。應該向前看，他已向歐方同事提出同時解除制裁的提議，也對歐方的其他提議持開放態度。只要是基於平等和互利基礎上的解決方案，中方都願意考慮。

總之，中方真誠希望同歐方一道克服困難，盡快釋放這份協定對推動中歐合作的巨大潛力。同時，也要強調，這份協議是互利共贏的，不是誰對誰的恩賜，協定往前推進需要雙方共同努力。