宏都拉斯本月決定與台灣斷絕數十年外交關係，轉與中國建交。

秀瑪菈．卡斯楚先是在推特宣布尋求與中國政府展開正式關係，宏都拉斯外交部長隨後於上週前往中國，雙方26日建交。台灣目前僅餘13個邦交國。

路透社提到，宏都拉斯外交轉向，令各界再度關注中國於拉丁美洲逐漸增長的影響力。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120330

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