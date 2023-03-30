宏都拉斯本月決定與台灣斷絕數十年外交關係，轉與中國建交。
秀瑪菈．卡斯楚先是在推特宣布尋求與中國政府展開正式關係，宏都拉斯外交部長隨後於上週前往中國，雙方26日建交。台灣目前僅餘13個邦交國。
路透社提到，宏都拉斯外交轉向，令各界再度關注中國於拉丁美洲逐漸增長的影響力。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120330
宏都拉斯外交部今天在推特發文表示，總統秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro，另譯卡蕬楚）「很快」就會造訪中國，但未提到確切日期。
宏都拉斯本月決定與台灣斷絕數十年外交關係，轉與中國建交。
秀瑪菈．卡斯楚先是在推特宣布尋求與中國政府展開正式關係，宏都拉斯外交部長隨後於上週前往中國，雙方26日建交。台灣目前僅餘13個邦交國。
路透社提到，宏都拉斯外交轉向，令各界再度關注中國於拉丁美洲逐漸增長的影響力。（譯者：曾依璇/核稿：劉文瑜）1120330
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