小編今（30）日精選5件不可不知的國內外財經大事。俄烏戰爭前俄羅斯一直是歐盟地區最大的原油供應國，根據歐盟統計局（Eurostat）資料，2022年1月底時，俄油在歐盟原油進口的占比多達31％，美國以13％居次，但最新的統計顯示去年12月，歐盟進口原油有18％來自美國。

歐盟統計局指出，自去年9月起，歐盟的俄國原油進口量逐步遞減，到12月僅占總進口量的4％。

【1】歐盟最大供油國 美居首位

自俄烏戰爭爆發後，歐洲能源供應出現劇變，歐盟對俄國原油施以禁運和價格設限制裁，並減少對俄國能源的依賴。根據歐盟統計局最新數據，美國已擠下俄羅斯，成為歐洲最大原油供應國。

【2】清明後台股 投信：五大產業Q2看好

歐美銀行危機降溫，惟台股長假前夕資金仍謹慎觀望，連假後將進入4月天，針對第二季台股行情，群益投信29日舉辦投資展望會，群益創新科技基金經理人黃俊斌表示，台股有「三大機會」，並點名看好人工智慧（AI）、伺服器、電動車、高速傳輸、IC設計五大產業。

【3】11檔投信認養 衝刺作帳行情

投信衝刺季底績效進入關鍵期，截至29日止，投信今年首季累計加碼台股金額高達638.76億元，有機會挑戰單季第四高紀錄，隨季末作帳行情進入尾聲，持股上也開始汰弱留強，欣興（3037）、茂達（6138）等補漲股成首選。

【4】美光曝庫存已觸底 股價暴噴7%

受到全球PC及智慧型手機需求降溫，記憶體晶片大廠美光（Micron）上季（3月2日止）營收年減53％，且虧損超乎預期。不過美光強調庫存已經觸底，加上看好未來AI創造龐大晶片需求，同時將裁員幅度從10％擴大至15％，提振投資人信心，美光29日收盤大漲7％。

【5】馬斯克籲：暫停研發先進AI

OpenAI發表最新人工智慧（AI）模型GPT-4後，AI研發競爭日漸激烈，令專家擔心AI潛在風險難以控制。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與一票專家為此連署公開信，呼籲凡是較GPT-4更先進的AI研發活動應先暫停6個月。