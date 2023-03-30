海巡署3月迄今發現浮屍分布地區及數量

台灣西部沿海自3月2日起，陸續發現16具浮屍，已確定有2名越南籍男子，據了解自2月以來已有14具越南籍和身分不明遺體，其中一具浮屍身上有張14人合照，警研判就是搭同艘走私船一同罹難，但是否為一般船難，或是遭人蛇集團丟包仍待釐清；另外5名台籍遺體已初步排除與偷渡有關。

據自由時報報導，警方在其中一具浮屍身上的手機中發現一張14人合照，為9男5女，研判是在登上走私船前所拍下，14人都曾在台工作，因有逃逸紀錄因此無法合法再次來台，才會靠人蛇集團偷渡；據悉是先抵達大陸後，再從泉州搭船來台，2月19日在彰濱工業區外海轉搭小舢舨時，卻遭大浪擊中翻覆，但也有一說法是集團直接人丟在海上，讓其自行游到岸上卻不幸罹難。

此外，還有一具浮屍身上有張台商名片，警方透過該台商聯繫上死者在越南親友，確定死者是為了偷渡來台，死者出海前曾告知上船時間和出海地點。越南駐台北經貿代表處、刑事局國際科等單位將委請越南政府協助調查近期有無想來台灣、卻失去音訊的越南民眾，不排除採集家屬DNA，交叉比對釐清身分。

3月2日以來發現16具浮屍，從基隆大武崙、台南網仔寮沙洲，至彰化王功外海等處被發現，其中2男為越南籍、3男2女為台灣籍，另外8男1女身分待查；5名台灣人初步已排除與偷渡有關，台東小野柳海域26日發現的女屍研判是輕生，3月4日嘉義海域發現的男性浮屍則研判意外落海。