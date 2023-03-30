大陸陝西西安29日晚間發生墜樓事件，一名35歲男子從社區29樓墜落，壓中一名5歲男童後，釀2死悲劇。
西安市公安局雁塔分局官方微博30日發布警情通報顯示，29日19時許，雁塔分局轄區某社區發生一起墜樓事件，葉某（男，35歲）從社區29樓墜落壓中杜某（男，5歲），葉某當場死亡，杜某經搶救無效死亡。目前，該事件正在進一步調查中。
大陸上游新聞稍早報導，3月29日晚，西安南郊一社區有人墜樓，壓中一路過男童。知情人士透露，墜樓男子當場死亡，男童送醫後，因醫治無效死亡。當地媒體也報導了該消息。
涉事社區位於西安市南郊長延巷。當晚10時許，上游新聞記者在現場看到，由於案件正在偵辦，警方在樓下拉起了警戒線。在此停放的一輛轎車被砸，車頭凹陷，車旁不遠處停著一輛兒童滑板車。社區保安稱，兒童滑板車就是被砸男童的。
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