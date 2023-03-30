周三收盤，道瓊指數漲323.35點或1.00%，報32,717.60點。標普500指數漲56.54點或1.42%，收4,027.81點。那斯達克指數漲210.16點或1.79%，收11,926.24點。費城半導體指數漲99.85點或3.27%，收3,157.11點。

標普500指數站上50日移動均線，為3月6日銀行業尚未爆發危機以來首見，給後市表現帶來吉兆。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）下跌4.26%，收在19.12點，創下3月8日來新低。

標普500指數11大類股全漲，房地產股漲2.31%，漲幅最大，其次為科技股漲2.09%。醫療類股漲0.24%，漲幅最小。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數小漲0.64%。

重量級科技股全漲，蘋果漲1.98%，微軟漲1.92%，亞馬遜漲逾3%。主要晶片股全面走高，美光漲7.19%，英特爾漲7.61%，恩智浦、高通、應用材料都漲約3%。

在台股ADR方面，台積電和日月光ADR漲幅都超過2%。

由於不確定性揮之不去，以及債券投資人衡量升息對經濟增長的影響，公債殖利率普遍小漲。通常與利率預期同步的兩年期美國債息尾盤漲3.9個基點，報4.101%。與上周五創下的6個月低點相比，2年期債息已反彈漲了整整50個基點。

標普金融股指數漲1.50%。隨著銀行業的緊張情勢緩解，KBW地區銀行股指數收漲2.08%，但本月以來仍大跌約25%。

投資人將密切關注周五公布的個人消費支出（PCE）數據，尋找更多有關通膨的線索。

根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具，目前市場認為聯準會在5月3日會議上維持利率不變的可能性為60.8%。

此外，市場關注焦點也將逐漸轉向即將登場的財報季。由數家大型銀行打頭陣，大部分標普500成分股將自4月中旬起陸續公布第一季財報。投資人將觀察銀行業的動盪是否正在消退，以及這可能對聯準會政策造成的影響。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為3.86：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.15：1。

標普500指數成分股有9檔創下52周新高，沒有成分股創新低。那斯達克指數有69檔創52周新高、135檔創新低。

美國交易所成交量總計為106.1億股，過去20日均量為127.3億股。