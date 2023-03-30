高雄籍遠洋漁船「金慶12號」船長龔泰安，1999年在公海槍殺9名大陸漁工，另4人逃命跳海溺斃；龔犯案後自首，於模里西斯遭逮捕並服刑13年押返，2014年最高法院依殺人罪將他判刑20年，扣抵他在境外服刑部分，應執行10年確定，2019年他已獲假釋出獄。

這起震驚國際的漁船喋血案，由於遭冷血殺害的13人全是大陸籍，案發後引起兩岸官方高度重視，各自要求取得血案船長龔泰安的司法管轄權，2012年間，模里西斯政府在龔服刑13年獲假釋後，將他驅逐出境，交由我方押返，接受司法審判。

龔泰安在1999年2月16日，擔任「金慶12號」遠洋鮪釣船船長時，因在印度洋作業期間與同船大陸楊姓漁工發生爭執，憤而拔出身上左輪手槍將他擊斃，其餘3名漁工見狀找龔理論，也遭槍殺。

龔隨後又持槍到船艙內殺害陸籍大廚，並在走道上槍殺另4名船員，共9名大陸漁工被他擊斃；另有4名漁工唯恐遭遇不測，紛紛抱浮球跳海，龔見狀竟駕船衝撞後離去，4人不幸溺斃。

2014年最高法院駁回上訴，認為龔男僅因細故而酒後連續殺害13名大陸漁工，手段殘忍，本應無可寬恕，但考量他犯後自首且坦承犯行，依舊法規定須減刑，依殺人罪將他判刑20年，由於龔在模里西斯已服刑，諭知免執行10年，全案定讞。