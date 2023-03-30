67歲吳姓老翁接到網友「敘利亞女士官」的求救，對方聲稱因包裹問題卡在小港機場無法出關，急需6萬4000元的幫助，才能順利出關，吳翁接到求救立刻奔赴銀行，行員聽見匯款原因驚覺有異，報警求助。警方到場時吳翁還稱自己見過對方，沒想到警方一查對方帳戶竟是「菲律賓籍」，吳翁聽到這才恍然大悟自己被騙，守住6萬餘元。

吳翁在臉書上結識一位自稱「敘利亞女士官」的女性，2人相談甚歡，甚至交換LINE大聊特聊，沒想到28日女士官突然表示自己遇到難關，因為包裹問題卡在小港機場無法出關，必須要6萬4000元才能順利出關。

吳翁聽到這，英雄氣概馬上展現，決定來一場「英雄救美」，於是奔赴銀行欲匯款，並告知行員匯款緣由，行員一聽就知道這是基本詐騙手法，於是通知警方到場。

警方到場後，吳翁還向警方堅稱不是遇到詐騙，表示與女士官以前就見過面了，警方詳細了解後，先指出對方所稱的機場位置並非是真正的小港機場，警員再觀看雙方的對話紀錄，發現吳男與對方並非從前就認識，並告知入境跟包裹問題完全沒有相關。

讓吳翁死心的原因這時也揭曉，行員查出對方提供帳戶所有人是菲律賓籍的女子，並非女士官稱的敘利亞籍，且對方在18日就有國內有提領金錢的紀錄，怎麼可能當天到台灣，還卡在海關。

接踵而來的證據後，吳男才恍然大悟，深知自己遭到美士官詐騙，雖然心碎了一地，但成功保住了6萬4000元的積蓄。