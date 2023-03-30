武漢辛亥革命博物院有一處專門播放國父孫中山當年演講的錄音，馬英九駐足良久、仔細聆聽，是參觀過程中停留最久的地方。（藍孝威攝）

前總統馬英九在武漢參訪辛亥革命博物院。（藍孝威攝）

前總統馬英九在武漢參訪辛亥革命博物院。（藍孝威攝）

前總統馬英九在武漢參訪辛亥革命博物院。（藍孝威攝）

前總統馬英九一行人在武漢辛亥革命博物院前合照。（藍孝威攝）

前總統馬英九今（30）日上午8點45分參訪武漢辛亥革命博物館。這裡是當年國父孫中山先生領導十次革命、辛亥起義成功、推翻滿清、建立民國的地方，對中國國民黨來說，具有關鍵性的紀念意義。

參訪過程中，馬英九一度站在講台前模仿孫中山鄉音說「三民主義五權憲法」；另外，博物院有一處專門在播放孫中山當年演講的錄音，馬英九駐足良久、仔細聆聽，是參觀過程中停留最久的地方。

辛亥革命博物館是武漢市為紀念辛亥革命·武昌起義100周年而興建的一座專題博物館，位於湖北省武漢市武昌區彭劉楊路258號，北臨彭劉楊路，南抵張之洞路，東鄰楚善街，西靠體育街，總建築面積22142平方米，是首義文化區的核心建築，與鄂軍都督府（紅樓）、孫中山銅像、拜將台銅像、烈士祠牌坊等同處一條軸線。

辛亥革命博物館於2009年8月動工興建、2011年9月落成，2011年10月15日起免費對公眾開放。

據辛亥革命博物館官網顯示，辛亥革命博物館共展示辛亥革命歷史文物428件（套）、歷史照片694張，以及重大歷史事件復原場景27處、藝術品12處、多媒體20處。

辛亥革命博物館先後榮獲大陸國家國防教育示範基地、武漢市2011年度文化工作績效管理先進單位、2012～2013年度中國建設工程魯班獎（國家優質工程）等榮譽稱號。2020年，辛亥革命博物館入選「第四批國家二級博物館名單」。