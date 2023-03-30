一代巨星、男神始祖劉文正今年2月在前經紀人夏玉順的誤傳下莫名「被死亡」，之後夏又改口劉文正還在人間，引來外界抨擊。過去被劉文正一手扶植出道的裘海正第一時間便發文坦言不太相信，昨(29日)她出席活動，砲轟夏玉順「聽到是他講的，就知道是假的」，而劉文正到底人在哪裡，裘海正也給出自己知道的可能答案。

劉文正引退美國30多年，先前常傳出在美國從事房地產事業，但都無人爆料他的最新動向，台灣媒體若想詢問劉文正近況，多半都靠前經紀人夏玉順，未料今年2月中，夏玉順親口證實劉文正因心肌梗塞離世，震撼演藝圈，伊能靜聽聞後還因此落淚，而裘海正當時表示知道恩師年紀已大，但身體狀況還不錯，「感覺很不真實」。

裘海正（左）昨受訪砲轟夏玉順。（圖／翻攝自裘海正臉書；中時資料照片）

之後，裘海正發文，暗示這一切都不是真的，寫下：「如果我對劉文正大哥『不熟』的話，知道他一定會跳出來澄清這是假消息，所以，重點來了….本來劉大哥就不愛被打擾，那爆這料的理由是？」之後果然翻轉是假消息。據《自由時報》報導，昨裘海正出席台灣優質生命協會活動，罕見動怒批從以前就知道夏玉順這個人特別愛刷存在感。

裘海正進一步說，自己多年來都是從劉文正身邊友人輾轉知道恩師近況，劉文正父母是到8、90歲才過世，因此認為劉文正應該也很長壽，且死訊這種重大的事應該要由家屬宣布，不解夏玉順為何會草率的亂公開對方死訊，至於劉文正去向？裘海正說劉文正在美國、新加坡都有房產，她從一位資深製作人口中也聽聞劉文正確實有菲律賓的小島，但哪個島她不清楚，「反正他（劉文正）就是很低調」，並批評早就知道夏玉順說的話多半不可信。