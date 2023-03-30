全球最大、大陸首艘萬噸級遠洋通信海纜鋪設船「龍吟9號」29日在江西九江下水。船舶採用全電推進和動力定位控制系統，本船入級中國船級社，整條船的研發、設計、製造實現了完全自主可控。

大陸央視新聞報導，龍吟9號全長155公尺，寬23.2公尺，續航能力為60天，最大航速15節，一次性載纜量可達1萬噸，可以一次性完成從大陸跨越太平洋的海底光纜鋪設，是大陸第一艘懸掛國旗、入級中國船級社的萬噸級DP2遠洋鋪纜船。

報導指，船舶建造完成後可滿足無限航區航行，可進行DP-2動力定位，完全電力推進系統，能耗低，支援海纜敷設服務，並支援埋設、維修及其他相關的海洋工程服務，是大陸首製的海洋工程鋪纜船，建成後可達到世界一流水準。

龍吟9號下水後將進行進一步的舾裝，預計今年9月份能夠交付使用。該船在鋪纜作業系統、新型吊放設備、全船電力推進等方面，完全實現了自主開發和國內建造，擁有了核心技術專利，實現了國產化替代。