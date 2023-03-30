蘋果在官網發文說明，除了Keynote和State of the Union演講中宣布的內容，今年WWDC線上活動包括講座、一對一研究室，以及與蘋果工程師和其他開發者互動的機會。開發者和學生也有機會參加6月6日在蘋果總部Apple Park舉辦的實體特別活動。

蘋果全球開發者關係副總裁普萊斯考特（Susan Prescott）表示，WWDC是蘋果一年中最喜愛的時刻之一，因為它是一個與來自世界各地才華洋溢開發者交流的機會。WWDC23將是蘋果迄今規模最大、最令人振奮的全球開發者大會。

蘋果指出，WWDC23也是一個藉由Swift Student Challenge挑戰賽支持學生開發者的機會。Swift Student Challenge透過Swift Playgrounds這款以趣味互動方式學習Swift程式語言、適用於iPad和Mac的革命性App，邀請來自世界各地的學生自選主題創作自己的應用。今年的學生挑戰賽已開放繳交作品，將於4月19日截止。

彭博社報導指出，蘋果可能在今年WWDC發表混合實境頭戴裝置，是8年前推出Apple Watch以來的重要新產品，預計命名為Reality One或Reality Pro，將配備xrOS作業系統。這款裝置將搭載數個外部攝影機，能透過控制旋鈕觀看周圍環境。