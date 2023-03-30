本月4至17日台灣西部沿海7縣市2周內分別發現16具海上浮屍，各地回溯清查後發現，2月底至今，總計有14具為越南籍或身分不明者。其中依據在南部發現的越南籍男子身上，也發現一張疑似出發前同船14人合照，照片中有9男5女，與一個月來西部海岸發現身分不明者人數相符，更巧合的是，海巡在本月初曾在西部海上查獲一艘無人木殼船，確認屬於大陸籍船隻，因此懷疑這艘船是否就是案發元凶

據了解，海巡署在本月初曾獲報，海上有一艘木殼船，當趕到現場後，發現船上空無一人。事後協請大陸方面清查，發現該艘木殼船就是屬於福建當地漁船，但陸方表示該船早已申報遺失。

由於出現太多身分不明死者，相當不尋常，為了釐清案情關聯，各地海巡及檢警單位持續往2月份清查，發現2月26、27日兩天，分別在高雄及雲林發現2女1男(1女為越籍，其餘2人分分不明)浮屍。

若加上3月分的11具浮屍，剛好共計14具，與其中一名在南部發現的越南籍死者身上搜出的照片人數吻合。

也因船、人出現的時機太過巧合。檢警研判過去越南籍偷渡客的偷渡路線，發現大部分都是由北越，搭乘火車前往大陸福建後，透過人蛇安排偷渡到台灣。

經海巡署3月迄今發現浮屍分佈地區及數量統計，3月2日桃園市新厝港，男身分待查；3月4日桃園市新屋溪，女身分待查；3月4日嘉義縣本國籍男；3月5日台南市七股區網仔寮沙洲越南籍男；3月6日台南市青山漁港，男身分待查；3月6日雲林縣口湖鄉外海，男身分待查；3月7日台南市將軍越南籍男；3月7日彰化縣王功西方海域(風電機座)，男身分待查；3月日雲林縣麥寮，男身分待查；3月8 日基隆市大武崙 本國籍女；3月10日高雄市茄萣本國籍男；3月10日雲林縣下湖口，男身分待查；3月11日桃園大園，男身分待查；3月14日新竹縣圳頭本國籍男；3月17日台南市七股區網仔寮沙洲男身分待查；3月26日台東縣小野柳本國籍女。

外海多具浮屍是否和人蛇集團有關？法務部長蔡清祥表示，法務部獲悉此事後，立即要求台高檢署來督導各地地檢署，盡速的相驗並盡快啟動防制人口販運督導小組，邀集各相關單位了解狀況，若涉及人口販運，應盡速啟動偵辦，若跟國際人蛇集團有關，也會要求國際執法單位共同來合作，盡速查辦相關事實。