「鎂」是人體不可或缺的礦物質之一，缺乏鎂會引起焦躁、噁心、疲勞、失眠、壓力大、牙齒鬆動等問題；醫師建議，可從肉類、海鮮、五穀根莖類、蔬菜、水果及堅果中補充。

家醫科醫師陳欣湄在臉書發文指出，鎂是一種巨量礦物質，是她在營養治療臨床中非常愛用的一種營養素之一，特別是針對壓力大、偏頭痛或睡眠困擾的病患；她說，有個案在睡前1小時吃胺基酸鎂100mg～200mg，經調理後，睡眠品質進步，白天的偏頭痛、壓力感也消失了。

陳欣湄表示，鎂有多項重要功能，包括保護心血管系統 、保護神經系統、強化骨骼及預防代謝疾病。

牙醫師黃文龍也指出，台灣人普遍缺鎂，可能會出現食慾不振、噁心、疲勞、虛弱、抽筋、注意力不集中、壓力大、暴躁、牙齒鬆動等症狀。

黃文龍列出補鎂食物

●五穀根莖類：燕麥、糙米、小米、全穀類雜糧。

●肉類、海鮮：牛排、羊排、豬肝、蝦米、干貝、鱈魚、蛤蠣、魷魚。

●蔬菜：萵苣、酪梨、球芽甘藍、青江菜、蔥、高麗菜、南瓜、菠菜、花椰菜。

●水果：香蕉、百香果、椰子、檸檬、楊桃。

●堅果：芝麻、葵花子、杏仁、花生。

黃文龍提醒，動物性食物中鎂的利用率較高，比植物性食品好，建議多從肉類補充；另外，蛋白質和乳糖能幫助鎂的吸收，可以搭配牛奶食用。