女星Sandy（吳姍儒）21日證實產下兒子「小初一（Mason）」，在社群平台PO照分享初為人母的喜悅，獲得外界的祝福；事隔一周，Sandy無預警收到蔡英文總統的信及2份禮物，她在社群分享信件內容，開心地表示：「一家三口非常驚喜。」

Sandy拍下蔡英文總統送的禮物和信，昨（29日）在IG限時動態公開分享並標註蔡英文的帳號，寫道：「謝謝蔡總統的祝福，我們一家三口都非常驚喜，滴雞精和嬰兒小物都會珍惜地享受的。」原來蔡英文為恭喜Sandy產子，特地寫信祝賀：「恭喜Sandy母子均安，歡迎『Mason小初一』的到來！即將成為超人媽媽，辛苦了！祝福小初一平安、健康長大。敬祝 闔家幸福美滿。」並在文末親自簽名。

升格人母的Sandy，最近沉浸在喜悅中，10小時前上傳兒子的手腳照，坦言：「好幸福，雙倍的、三倍的幸福，真的好幸福。深深地用盡全力地愛著，那樣的幸福，謝謝你，我們的小初一。」字字句句都流露當媽媽的快樂。

至於二度當阿公的吳宗憲，26日出席購物台活動時，透露小初一的眼睛像女婿，鼻子像Sandy；另外，他還加碼爆料：「吳姍儒有西伯利亞血統，孫子有遺傳到她的高挺鼻。」直呼小初一「怎麼這麼可愛！」