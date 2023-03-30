鴻名29日舉行法說會，2022年雖受到升息、通膨、去庫存化等影響，部分產業客戶因而調整拉貨步調及力道，鴻名集團向來了解分散風險的重要性，經營多元化產品，鴻名企業2022年合併營收39億818萬元，年成長15.9%，創下歷年新高，合併毛利率18.5%，稅後盈餘為1.84億元，每股盈餘為1.92元。

就兩大業務來看，在線材事業群部分，鴻名持續在海外各廠擴充產能。至今，大陸華東、華南、菲律賓、泰國等四大廠區均有獲利，營收正向成長；且產品應用涵蓋家電、資訊、汽車、醫療與工業用客戶等各式線材連接線所需，不依賴單一產品或單一應用領域；在國內資訊服務部分，隨著雲端、5G、資安議題的發酵，金融業、大型企業、政府部門等客戶群對資訊設備及服務不吝投入而衍生的相關資訊需求隨之提升，系統整合事業群得以同步成長。

鴻名企業董事會決議每股配息0.7元。

鴻名今年前2月合併營收為4.87億元，年減23.26%，展望今年，鴻名表示，審慎樂觀看待東南亞市場需求及資安議題，公司將持續擴展東南亞製造基地，積極投入相關資本支出，並致力拓展歐美日高附加價值產品市場、深化車載電子產品比重，爭取更多客戶及訂單，希望營收及獲利能雙成長。