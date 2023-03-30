●Wells Fargo Investment Institute資深全球市場策略師Sameer Samana表示，一些受到關注的銀行股至少股價開始趨於穩定。這可能不是我們在這個過程中會經歷的最後一次，但最壞的情況可能已經過去。市場正在押注聯準會將降息，他們正在押注通膨回落到3%左右。這是完全矛盾的情境。聯準會還有一些工作要做，通膨率仍然很高。

●Berenberg資深經濟學家Kallum Pickering表示，目前市場氣氛仍不穩定，還是容易出現波動。

●BakerAvenue Wealth Management首席投資策略師King Lip表示，我們從幾家公司那裡得到了一些經濟方面不錯的訊息。美光是全球經濟的一個縮影，因為他們的晶片應用於許多不同的產業和領域。如果他們對訂單方面抱持樂觀態度，那就意味著整體經濟向好。

●匯豐私人銀行與財富部門首席全球投資總監Willem Sels表示，除非美國經濟急劇放緩，否則聯準會應該不會在2024年第二季前降息，這表示利率將在更長時間內保持在較高的水準，不利於市場表現。此外，市場完全低估中國重啟經濟和消費力反彈，中國當局重新聚焦於經濟增長，有助於降低全球其他地區的衰退風險。