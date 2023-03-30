高市某國小本月20、21日到旗山露營時，發生346位學童被叫起床，集體罰跪1分鐘事件。高市教育局為此在27日凌晨更換代理的張姓校長，並改由督學代理校長職務。教育局表示，該校將於8月重新遴選校長，而記者今日電訪張校長意願，張校長則表示還有需要學習的空間，遴選一事尚待考慮。

事發當天表訂學生得在6點半起床，但5點多就陸續有學生走出帳篷聊天、嬉鬧，當天值夜班的陳姓輔導員因規勸多次無效，出現情緒失控、罵髒話、踹椅子等行為，更將346位學生叫起床，集體罰跪1分鐘的時間，引發爭議。

教育局在27日深夜12時許宣布，因當天露營仍屬教學活動，事發當時，學校人員未能即時掌握狀況，並妥善因應，顯有不當；因此將張姓校長更換，指派督學代理校長職務。後續將檢討畢業旅行與校外教學等學校活動的作業流程，釐清學校人員的責任範圍。

教育局表示，該校因原本的校長已退休，所以改由張姓校長當代理校長，正式的校長人選將在8月重新遴選，張姓校長仍有權參加遴選，但是否能夠順利當選又是一碼事。

遭到更換一事後，張校長呈現失聯狀態，今日記者致電張校長，她表示，經過幾天的沉澱以後，覺得教育局的決定是正確的，雖然事前教育局未先通知她，但她也能考慮到教育局的立場，畢竟學校總要回到正常軌道，若這件事反覆被翻出來討論，對於學校也會造成傷害，因此尊重教育局決定，而自己則仍須學習許多事情。

張姓校長表示，目前因要學習的空間還很大，要了解的事情也還很多，所以8月否要參與校長遴選還待考量，目前還沒有想法。

高雄市體罰罰跪校長