六福村昨（29）日晚間發聲明，認了逃亡多日最終命喪獵人槍下的東非狒狒是從園區脫逃，引爆眾人怒火。民進黨立委高嘉瑜怒批六福村是動物墳場，並提到去年3月她與動保團體共同召開「長頸鹿追思記者會」，並揭露六福村10年內養死8隻長頸鹿，管理明顯有問題。

高嘉瑜今在臉書痛批六福村對狒狒脫逃一事刻意隱瞞、逃避責任，甚至撇清關係。高嘉瑜也提到長期以來，六福村把動物當成生財牟利的工具，已經不符合進步國家的價值。她說六福村內各類動物的生活環境惡劣，無法滿足動物本能需求，導致異常行為出現，推動生命關懷教育的同時，卻忽略動物本身就是獨立生命體。

高嘉瑜說去年3月她曾跟動保團體共同召開「長頸鹿追思記者會」，向2022年初過世的長頸鹿「布丁妹」致意，並揭露六福村10年內養死8隻長頸鹿，管理明顯有問題。高嘉瑜認為，「動物園不該成動物墳場，動保教育不該是斂財工具」，而六福村可謂劣跡斑斑，農委會與其他主管機關應積極督導改善，她呼籲中央、地方主管機關應該立即調查、監督，全面檢討相關制度避免動物繼續在六福村受虐。

對於維護動物權利，高嘉瑜提出修正民法195條，並呼籲設立動保警察與解決動檢員人力不足的問題。對於動物展示的環境和後台飼養區域，也呼籲農委會與相關主管機關實地走訪督導，「別讓有心人士以推廣動物教育的名義，實則壓榨動物尊嚴成為歛財的工具。」