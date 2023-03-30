女子天團S.H.E出道22年，2018年離開華研後就以單飛不解散的方式發展個人活動，其中Selina日前宣布懷孕，近日她和好友聚餐，準媽媽的模樣首曝光，美得讓人不敢置信；而Hebe今(30日)過40歲生日，踏入不惑之年的第一個禮物，她便宣布今年8月要唱回小巨蛋，引來網友興奮暴動回應；至於Ella傳出在新一季《乘風破浪》的邀約名單上，是否真的參與令人好奇。

Selina去年認戀男友小徐，本月13日她在Podcast節目上拋出震撼彈，宣布要當媽，並表示已經將寶寶取好乳名是「小腰果」，而香氛藝術家陳美菁昨在臉書分享和Selina聚餐的照片，寫下：「認識任家萱 Selina這麼多年，現在突然一起談論起育兒經，這種感覺真的很特別！這位媽媽也太美，整個容光煥發」，並透露Selina現在身旁都是幸福的喜悅，整個人也美出新境界。

而Hebe去年因39歲大關遭遇了不少風波，高雄演唱會因地震臨時取消、在浴室摔傷、遭大陸網友出征等，今她過40歲生日，凌晨便發文分享進入不惑之年的感想，「學習不揮霍健康、不浪費時光、不糾結已經發生的、不擔憂還沒發生的、不胡亂勉強，也不輕易責備自己」，並宣布最棒的生日禮物，是得知8月又能在台北小巨蛋開唱，引來粉絲熱情回應：「生日快樂，8月見 」、「馥甄生日快樂，我們一定會來看」、「一早的驚喜整個都醒了」、「馥甄330生日快樂，祝妳40歲以後更快樂幸福，身體健康」。

Hebe發文。（圖／翻攝自田馥甄 Hebe臉書）

至於Ella先前傳出被列入《乘風破浪》第4季的邀約名單中，同為台灣女星被邀請的還有賈靜雯、A-Lin、戴佩妮、徐懷鈺、范曉萱、陳意涵等人，陳意涵這兩天在微博發文，暗示人確實已經到了湖南長沙，秋瓷炫、張嘉倪也到了當地「備戰」，令外界更加好奇名單的真實性，看來只能等節目正式開錄時才能解謎。

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