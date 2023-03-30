桃園一隻脫逃的東非狒狒27日遭槍殺，一直否認是自家狒狒的六福村昨深夜突改口，證實死掉的狒狒是他們的，引起外界譁然，而六福村過去黑歷史也隨即被挖出，40多年前六福村曾引進15對有「死神鐮刀」之稱的外來種埃及聖䴉（音同環）當觀賞鳥，卻在颱風期間有6隻逃出籠子，由於在台灣幾無天敵，快速繁衍近萬隻，釀成生態浩劫。

外來種鳥類「埃及聖䴉」在台灣繁衍，農委會展開全台移除埃及聖䴉計畫，經獵人搜尋獵殺。（花蓮林管處提供）

埃及聖䴉原產於非洲、中東地區，最明顯特徵是黑色長喙如同鐮刀，而有「死神鐮刀」之稱，身體全白，後羽黑色，頭至頸為黑色裸皮，腳也是黑色，飛行時雙翼張開後邊有一道黑色羽毛，喜好棲息在田區及溼地等處覓食，傍晚會與鷺科鳥類混群夜棲，並共同築巢繁殖，對本土鳥類生態帶來生存威脅。

1979年六福村自美引進15對埃及聖䴉飼養，外傳因為颱風損毀籠舍逃脫6隻，但也有消息指雖然第一代15對埃及聖䴉經剪羽後沒有長途飛行能力，但繁衍的二、三代，並沒有持續剪羽，數量、活動範圍逐漸擴張，5年內園內族群數量就達到近50隻，加上六福村採取開放式飼養，所以有埃及聖䴉逃出園區。

1984年埃及聖䴉首次被發現出現於關渡紅樹林一帶，之後棲地範圍逐漸擴散，新北市、新竹、彰化、雲林、嘉義、屏東都有埃及聖䴉繁殖區，2009-2012年林務局調查當時族群量估計為500-600隻，2017年中華鳥會再度族群調查，族群數量增加到2227-3046隻。

埃及聖䴉在台灣幾無天敵，本土鳥類棲息地若被埃及聖䴉侵入，生存空間很快就會消失。農委會從2019年展開全台移除埃及聖䴉計畫，請獵人協助射殺，至今已移除進2萬隻、7000多顆蛋，目前還有數百隻散布全台。

對此，許多網友留言「埃及聖䴉災難，是六福村產生的！那隻東非狒狒，也是六福村養的」、「抵制六福村！請大家不要忘了多年前的6隻埃及聖䴉，也是六福村出來的！然後還造成外來物種入侵的問題」。