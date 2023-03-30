大陸《南方日報》30日報導，廣東省委書記黃坤明，省委副書記、省長王偉中，省政協主席，省委常委、廣州市委書記林克慶29日在廣州會見了來粵訪問的新加坡總理李顯龍一行，雙方就深化粵星務實合作、推動共贏發展進行深入交流。

黃坤明代表省委、省政府對李顯龍一行的到訪表示歡迎，對李顯龍長期以來對粵星交流合作的高度重視和大力推動表示感謝，並簡要介紹了廣東經濟社會發展特別是推進粵港澳大灣區建設情況。

他說，廣東與新加坡有著深厚的交往基礎，近年來在中星與時俱進的全方位合作夥伴關係框架下各項合作展現良好勢頭。當前，廣東正深入扎實推進中國式現代化的廣東實踐，堅定不移深化改革擴大開放，高水準推進粵港澳大灣區建設，努力在高品質發展上走在前列、當好示範，這為雙方面向未來持續深化合作創造了廣闊空間。願同星方一道，按照習近平與李顯龍就發展中星關係達成的重要共識，緊緊抓住新的歷史機遇，積極推動粵新互利合作向縱深發展，切實發揮好廣東—新加坡合作理事會等平台機制作用，進一步密切溝通對接，高水準推進中星廣州知識城聯委會、深圳—新加坡智慧城市執委會、廣東—淡馬錫聯委會三大合作平台建設，將之打造成為具有示範意義的標誌性合作專案，持續深化雙方在經貿投資、智慧城市、數位經濟、生物醫藥、普惠金融、科技教育、人文旅遊等領域務實合作，推動結出更豐碩的成果，實現更高品質的互利共贏發展。

李顯龍曾多次訪問廣東，一直致力於推動粵星深化全方位合作，希望通過此訪，進一步加強兩地多層次多領域交流交往，不斷加深相互瞭解，有力增進兩地人民友誼。也歡迎更多新加坡企業來粵投資興業、做大做強，共用廣東發展紅利。

李顯龍表示，很高興再次來到廣東訪問，通過此訪欣喜地看到廣東各項建設又取得新的重大進展，特別是在推動高品質發展上展現出令人振奮的新氣象新面貌。一直以來，廣東在推動星中兩國合作中發揮著重要作用，新形勢下雙方深化合作有著廣闊天地。期待同廣東繼續保持緊密互動，用好星粵合作理事會等高層溝通機制，積極參與粵港澳大灣區建設，合力開發建設好廣州知識城、深圳智慧城市等重點項目，著力在產業升級、金融開放、城市更新、人才培養、文化旅遊等領域開展更深入、更廣泛的合作，推動取得更大務實成效，更好造福兩地人民。