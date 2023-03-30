台灣中油大林煉油廠去年10月發生嚴重氣爆事件，30日上午將在大林蒲舉行調查結果說明會，強調肇事原因是「管線破裂」，第三方公正調查報告卻打臉真實原因是「焊接瑕疵」。但知情人士爆料，該場意外根本就是當天值班工程師忽視異常監控訊號，是「人為釀禍」，再度打臉中油說謊。

大林煉油廠第三重油脫硫工場去年10月27日晚間驚傳爆炸，火勢猛烈，濃煙直竄天際，嚇壞當地居民。高雄市消防局出動大批人車搶救後撲滅，所幸無人傷亡。高市府事後開罰530萬元，還承諾選舉後會加速遷村計畫。但部分居民擔心危機尚未解除、汙染不明，在廠區外搭棚長期抗議。

事發後一周，中油在高市府壓力下繳出調查報告，強調事故原因是「廢氣燃燒管線破裂」，但市議員陳麗娜要求第三方公正鑑定，得到的結果卻是「集管箱焊接不符要求」，痛批驗收根本有瑕疵、高市府與中油想聯手做掉真相。對此中油29日回應，會確保安全無虞再提出復工。

「鍋爐不可能突然爆炸！」知情人士爆料，中油把意外原因歸咎於硬體，是睜眼說瞎話。廠區內的軟硬體設備全都由值班人員24小時掌控，該次意外造成的原因就是「人為釀禍」。中油所有的工場都配有監控室，即時監測鍋爐內的溫度、壓力、送料狀況。

知情人士強調，鍋爐相關系統歲修時可「建壓」找出是否有零件鬆脫、或是裂縫產生。爆炸發生前，監控室的電腦系統一定會有異常訊號，此時還有3種應變處置作為，第一為緊急停爐，第二為關斷閥門隔離，第三則是Flare燃燒系統洩壓排放。值班工程師絕對有時間、機會處理並回報，走到失控、爆炸這一步真的太誇張。值班工程師當天是否注意到「Alarm」訊號？是否有落實上述危機處理SOP ？中油內部絕對心知肚明。

知情人士表示，一個鍋爐爆炸的意外非同小可，上次真的是好運。中油大林煉油廠鍋爐、工場的密度相當高，其中一個失控，嚴重恐怕要全廠員工、甚至是鄰近的居民陪葬。他呼籲中油坦承面對「人員素質和紀律」的問題，不要再轉移焦點，蓋掉人為疏失的真相。