●蘋果周三收漲1.98%，報160.77美元。該科技業巨頭宣布將在6月5日至9日舉辦2023年全球開發者大會（WWDC），屆時將採現場和線上雙軌進行。媒體報導，這會是迄今規模最大的一場WWDC。蘋果料將在此次盛會上發布備受矚目的混合實境（MR）頭戴裝置，以及其採用的作業系統xrOS。

●美光大漲7.19%，收在63.54美元。由於供過於求的陰霾持續籠罩，記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology Inc）預估本季營收較前一年同期大減近60%，創下自2001年以來最大跌幅，儘管預測相當慘淡，但符合華爾街預期。此外，公司高層稱庫存已經觸底，並對2025年的展望十分樂觀，稱人工智慧（AI）將大幅提振晶片銷售。

●英特爾大漲7.61%，收在31.52美元，創下去年11月以來最大單日漲幅。除了受到美光大漲激勵，英特爾周三宣布，首款主打節能的伺服器晶片「Sierra Forest」預計於明年上半年出貨，這個時程比市場普遍預期提前。此外，英特爾宣布第五代Xeon處理器Emerald Rapids有望在今年底出貨，而在明年Sierra Forest推出後，客戶目前正在測試的次世代Granite Rapids將接著上市。下一個節能晶片「Clearwater Forest」則預計在2025年登場。

●加拿大高檔運動服飾公司露露檸檬（Lululemon Athletica Inc）周三大漲12.72%，收在361.04美元。受惠於高價運動休閒服飾需求仍然穩健，其全年營收和獲利優於市場預期。