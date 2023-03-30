大陸知名綜藝節目《乘風破浪》第四季（簡稱浪姐4）名單接連不斷在網上流傳，而距離4月2日可能將進行首次錄製的日期越接近，網傳名單逐漸確定，雖最新版本中的徐懷鈺已證實不參加，但被列為參賽者的陳意涵卻突然現身長沙，讓許多網友認為是間接證實最終名單，也讓粉絲相當期待。

陳意涵29日突然在微博上曬出搭飛機的自拍照，文中則寫下「喔耶」但未提到目的地，接著她就被網友目擊現身長沙機場，而照片中可見她被粉絲迎接，捧花燦笑的模樣看起來心情不錯；由於《乘風破浪》的錄影地點在長沙，加上陳意涵一直是流傳名單中的參賽者，因此許多人認定她飛往長沙就是為了參加節目錄製。

陳意涵現身長沙機場。(圖/擷取自微博)

除此陳意涵之外，網上名單中的女星也陸續抵達長沙，包括曾參加《青春有你》第二季的曾可妮、「太陽女神」主持人謝娜、陷入婚變風波的張嘉倪、資深歌手孫悅、金像獎影后劉雅瑟等，且更有傳言Ella（陳嘉樺）也將於30日飛抵長沙。

網傳《浪姐4》最終名單。(圖/擷取自微博)

事實上，《乘風破浪》是一檔女團成長綜藝節目，主要召集30歲以上的女藝人通過訓練與考核，最終選出10位成員組成女團，而先前參加《乘風破浪》第三季的王心凌憑藉初舞台唱跳經典歌曲《愛你》勾起回憶殺並讓她再度翻紅，最終更拿下「2022年乘風破浪年度總冠軍」成團再度出道，因此《乘風破浪》第四季即將開錄，讓許多人相當期待是否還會帶來新的「王心凌效益」。