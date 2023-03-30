致力於推動NBA全球化的聯盟總裁席爾佛（Adam Silver），傳出可能將接任娛樂巨頭迪士尼公司（Walt Disney Co.）執行長職務，席爾佛受訪時也針對此事作出回應。

原本已卸甲歸田的迪士尼前任CEO伊格（Bob Iger），去年11月底重出江湖，重新整頓公司資源，但伊格已經計畫只再任2年，外媒報導指出，迪士尼公司已經制定一份CEO候選名單，裡頭就包含NBA現任總裁席爾佛的名字，迪士尼非常欣賞席爾佛的領導能力及對於技術創新的熱忱。

60歲的席爾佛於2014年從大衛史騰（David Stern）手中接下NBA總裁的職務，延續全球化政策，向外拓展NBA品牌。外界認為有著管理大型企業經驗的席爾佛，是接任迪士尼CEO的強力候選人，且迪士尼子公司ESPN是NBA的長期合作夥伴之一，席爾佛與迪士尼有著密切關係。

不過根據NBA資深記者史坦（Marc Stein）報導，席爾佛受訪時破除這些謠言，表示自己非常喜歡目前的工作，不打算去任何地方。且對於迪士尼公司來說，內部也將要面臨裁員潮，伊格表示迪士尼將在本周進行裁員，將分為三階段實施，預計將砍7000人。