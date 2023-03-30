新冠肺炎進入後疫情時代，中央流行疫情指揮中心在3月20日鬆綁口罩令後，預計4月中將推動大眾運輸口罩解禁，4月底將法定傳染病由第5類改為第4類。外界關注指揮中心的降級、退場時間，衛福部長薛瑞元今表示，會將指揮中心給的工作向行政院報告，由行政院決定時程。

指揮中心發言人羅一鈞先前曾透露，如疫情穩定，將在4月10日取消住院及陪病的篩檢、4月中開放大眾運輸脫罩、4月底改類。待醫院感染管制措施鬆綁、專責病房退場等工作都完成，就會討論指揮中心降級。

薛瑞元今出席衛環委員會前表示，目前仍在規劃後續，指揮中心降級或解編的權責在行政院，會向行政院做報告過去疫情這段期間，指揮中心所做的工作有哪些完成、哪些持續進行、哪些正在收尾階段，再由行政院決定時程。

近期高端宣布，與韓國GC Pharma合作的四價流感疫苗通過衛福部食藥署藥品查驗登記，將搶占國內每年高達600萬劑的公費流感疫苗市場，遭藍委質疑政府開後門。薛瑞元表示，我們是一個法治的國家，一切依法行政，若符合規定，只能予以通過。今年流感疫苗的採購還在規劃中，還沒有確定的數字。高端疫苗符合資格，就可以進來做採購、議價。