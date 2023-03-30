狒狒之死掀起全台關注，六福村昨發聲明認了死掉的狒狒從是園區逃脫的，但強調這和誰指使獵人開槍是兩回事，因此仍將提告獵人。對此，新北市原住民族狩獵協會回顧整起事件，昨夜與獵人聊了一會，對方聽到六福村承認狒狒是他們的消息後，反應就是苦笑，讓人看了很心疼。

新北市原住民族狩獵協會今在臉書發文說，狒狒逃脫是六福村的管理疏失，身為管理人卻未盡責任，連園區內飼養的動物總量都沒有清點，導致狒狒脫逃，而園區又沒有能力捕捉狒狒，連帶引發新竹縣農業處、桃園市農業局與獵人必須幫忙善後。

協會說，六福村從一開始到現在都在推卸責任，起初不承認狒狒是他們的，因為他們知道只要承認了就違反野生動物保育法第37條「瀕臨絕種及珍貴稀有野生動物於飼養繁殖中應妥為管理，不得逸失。如有逸失時，所有人或占有人應自行或報請當地主管機關協助圍捕。」園方為規避罰則與責任就矢口否認，令人不齒。

協會指出，狒狒出現後，六福村演了齣叫做「我們用專家身分協助」的戲，跑到現場假裝不關他們的事，最後狒狒死了，獵人抖出是獸醫在現場同意開槍的，六福村才跳出來說「我們沒有要求獵人開槍！」還說不知道有人帶槍，甚至荒謬地說「我是聽到槍聲才進去。」讓獵人替他們承擔刑責，但獵人本就沒義務要幫六福村抓狒狒。

協會強調，獵人不會隨便開槍，獵人也提出聲明說當下認為狒狒有攻擊危害，且徵詢六福村獸醫的認同才開槍。野保法21條有明確訂定「當野生動物有危及公共安全或人類性命之虞者」且「保育類野生動物有情況緊急」；林務局在狒狒逃逸後即有發出公告認為狒狒是具有攻擊性的物種，因此他們相信獵人的專業判斷，也認同獵人的用槍時機是正確的，否則難道要等到狒狒咬傷人、攻擊民眾後才行動嗎？

協會表示，29日陪獵人進山，出來時看到六福村終於承認狒狒逃脫的消息以後，他們與獵人聊了一會，對方只能苦笑。身為狩獵協會的總幹事，他真的很心疼他們，他用祖先留下來的生活方式「正常的生活」，卻要遭受到各種莫名其妙的欲加之罪，好心熱情的結果是要成為替罪羔羊。

而六福村昨晚也發聲明認了死掉的狒狒從是園區逃脫的，但強調這和誰指使獵人開槍是兩回事，因此仍將提告獵人。對於整起事件，六福村將在今（30日）早上10時30分召開記者會說明。