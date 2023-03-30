台灣西部沿海本月迄今陸續發現16具浮屍，已確定有2名男子為越南籍身分，根據檢調從其中一具浮屍身上找獲一張14人合照，初步研判可能是搭同一艘走私船一同罹難，但是否為一般船難，或是遭人蛇集團丟包仍待釐清。至於為何拚死都要來台灣？偷渡圈人士曝首選台灣的3大好處，「台灣治安好，加上尊重人權，且執法單位取締移工困難，是許多移工首選」。

海巡署3月迄今發現浮屍分布地區及數量

經海巡署統計，3周來，包括基隆、桃園、新竹、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄還有台東小野柳等沿海地區，自3月2日起陸續發現遺體，至26日止，3女、13男，共16具。

據《三立新聞網》報導，海巡人員表示，海上偷渡常見的有大船換小船，由小船摸黑直接開到沿岸放人，或者是在船靠近海岸時，就將偷渡者丟包在近海一帶，讓他們自行游上岸，以免雙方都被查緝。只是偷渡有高度風險，為何拚死都要來台？

對此，偷渡圈人士透露3大關鍵，「台灣治安好，加上尊重人權，執法單位取締移工困難，是許多移工首選」。甚至很多在台灣已經被抓過的逃逸外勞潛返後，再以偷渡的方式來台；專做人蛇生意的漁船收價也不斐，每個人頭收七千到一萬美金，成功偷渡來台後，因為移民署外勤駐點人力有限，就算是人力較多的警方也並非以取締逃逸外勞為主，加上台灣嚴重缺工，這些偷渡來台的外勞找工作機會大，也因此成了拚死必要來的原因。