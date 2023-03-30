大學甄選入學委員會今天公告112學年大學申請入學一階篩選結果，今年有7萬6112人報名，通過一階篩選人數為6萬2194人，通過率81.71％，較去年略減1.41個百分點。今年通過篩選考生平均通過校系數2.96個，較去年2.88個略升。

甄選入學委員會表示，今年各大學共提供5萬3856個申請入學招生名額，比去年的5萬5810個少了1954個。今年總報名人數是7萬6112人，比去年的8萬1350人少5238人。今年考生平均申請5.57個校系，平均通過校系則是2.96個。

甄選委員會說，一階篩選結果不另行寄發書面通知，若考生有疑義欲申請複查時，可依規定於3月31日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。

此外，甄選委員會表示，通過一階篩選者可參加二階甄試，應於規定日期內，將審查資料以網路上傳（勾選）方式繳交至甄選委員會。大學規定的審查項目中如有要求課程學習成果、多元表現，考生如為當學年度高三應屆畢業生或110學年以後畢業的考生，可選擇自高級中等教育階段學生學習歷程資料庫中勾選資料檔案後上傳，或自行製作PDF格式檔案後上傳。

其餘考生（含109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等），則比照去年以自行製作PDF格式檔案後上傳。

為利考生預先瞭解並熟悉網路上傳（勾選）審查資料的操作介面及作業流程，甄選委員會特於4月13日至19日每日上午9時至下午9時，開放測試系統供考生實作演練及提前檢視歷程資料，以利5月4日起正式系統開放後，不至於慌亂而延誤上傳。

甄選委員會另提醒，高三應屆畢業考生於測試系統內，如檢視高中學習歷程資料庫第一至第四學期的學習歷程資料（含修課紀錄、課程學習成果、多元表現）有疑義，須於4月20日中午12時前的每日上班時間向就讀的高中學校反映，以維護自身甄試權益。