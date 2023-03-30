工商協進會早餐會。（圖／吳靜君攝）

工商協進會30日舉行「工商早餐會」，由理事長吳東亮（右）與行政院長陳建仁共同主持。會中就經濟發展相關議題，進行討論與溝通，協助政府規劃經濟政策，促進台灣經濟發展。（粘耿豪攝）

行政院長陳建仁今日參加工商協進會早餐會。陳建仁致詞時表示，俄烏戰爭之後，各國都調漲電價，台灣能源仰賴進口，調漲電價不得已，政府仍考慮顧民生與產業，衡平設計電價調整方案，透過政府企業與民生的共同調適，能夠度過這波全球性能源飆漲的風暴。

因應經濟變局，對國內經濟社會不利影響，新內閣的任務減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能。行政院已經展開全面建設，強化經濟社會韌性，並且經濟成果與全民共享。

由於全球經濟放緩，國際政經變數仍很多，今年台灣邁向疫後復甦的關鍵年，落實疫後強化經濟與社會韌性與全民共享，政府普發現金6000元，促進內需的功效，並且推動產業、中小企業升級與基礎建設強化、擴大公共運輸補貼，加速吸引觀光客來台確保成長動能，提升中長期發展韌性。

主計總處預估，疫後特別預算實施後，今年經濟成長率可以達到2.5％，為了推升經濟發展動能，政府推動投資台灣三大方案，驅動投資；並且推動核心六大核心戰略產業，鞏固台灣產業在世界科技的關鍵領先地位。

其中投資台灣三大方案，累積投資就超過2.3兆元，創造就業機會14.4萬個，去年僑外資來台投資133億美元，年增率78％，創15年來最高，也寫下歷史第三高，證明國際投資人對台灣高度信心。

這次百年大疫，民眾的努力，中央與地方政府的合作，政府與民間同心協力，防疫成果讓國際驚艷。2019與2020年的經濟成長也是世界上居於領先的定位。這次大疫顯示了生醫產業的重要性，印證生技與醫療對於國家安全的戰略地位，政府持續推動生技產業發展、新興醫療戰略技術開發與產業化，希望可以打造下一座護國神山。

台灣曾一年最高1200萬觀光人次，面對疫後觀光旅遊潮，政府將加速推動吸引國際觀光客方案，希望今年達到600萬人次目標，明年可以回到1200萬人次來台的水準。

淨零轉型方面，政府公布淨零轉型路徑及策略，立法院也通過氣候變遷因應法等，將淨零碳排入法。政府預計4年投入743億元，不僅關係到國家競爭力，也影響整個環境永續政府也積極投入再生能源發展，去年再生能源發展電量已經200億度，占全年電力的8％，歷史的新高，包含光電、離岸風電機都有很大的發展，未來政府加速綠能進程，以有效降低空汙與減碳目標。

俄烏戰爭之後，各國都調漲電價，台灣能源仰賴進口，調漲電價不得已，政府仍考慮顧民生與產業，衡平設計電價調整方案，透過政府企業與民生的共同調適，能夠度過這波全球性能源飆漲的風暴。

解決人力問題，政府積極推動人才培育，延攬與留用，包含半導體、國際金融、循環經濟、人工智慧等人才。政府也強化人口與移民政策，就業金卡已經核發了6800張，成功吸引各領域高階人才來台發展，也藉由移工留才久用方案，讓優秀、成熟技術人才可以留為國用。

為了讓年輕世代獲得更好就業機會、提升薪資所得，推動2030雙語政策，以培養台灣人才接軌國際，也希望國際企業來台深耕。