【全程字幕】遍布中南！西海岸驚見16具浮屍死因成謎 高大成曝2關鍵：從「海藻」揭密 @ChinaTimes

西部沿海3月2日起陸續發現16具浮屍，5具台灣籍浮屍，初步排除與偷渡有關；台東海域一具女屍3天前曾被親友報案失蹤，女子疑精神不穩，疑是輕生，嘉義、高雄海岸的男屍都是為5旬以上老翁，研判為意外落水身亡；其他浮屍目前只確定2名為越南籍，不排除是人蛇集團為避免查緝將偷渡客丟包。

16具浮屍中，5名死者為本國籍人士，警方初步排除與偷渡有關；台東小野柳海域26日發現的女屍，警方發現死者從高雄來台東，懷疑是輕生，家屬事發前3天到警局報失蹤人口，指女子精神不穩，請警方協尋；3月4日嘉義海域發現的男性浮屍，為50歲洪男搭竹筏出海釣魚，研判意外落海。

至於高雄茄萣區沙灘10日發現的男浮屍，警方調查發現是60歲老翁，研判是意外落水溺斃，而基隆大武崙、新竹圳頭的台籍遺體也研判非偷渡客。目前16具浮屍中已確認2具為越南籍，據傳是越南人蛇集團在運送時為免查緝，在距台灣12海哩處將偷渡客丟包，目前將委請越南政府協助，調查近期有無想來台灣、卻失去音訊的越南民眾，不排除採集家屬DNA比對釐清身分。

據自由時報報導，選擇偷渡來台的越工一般都會先到大陸，再從大陸搭船出海來台，最常見就是「大船換小船」，由小船摸黑開到沿岸放人，或是在靠近海岸時將人丟包，這些越工多半是曾經合法來台，但因逃跑、逾期居留等原因遭遣返後，短期無法再來台，才會找上人蛇集團。

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