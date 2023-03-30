美國政府去年底對大陸先進半導體設下嚴格的出口管制措施，未經許可的美系廠商不得出口技術與設備至大陸，就連美籍人士也不得協助或參與生產及研發工作，此舉等同切斷大陸晶片業提升技術實力的機會，更有美中半導體脫鉤的意味，對此，大陸半導體業者直言，美國發起晶片戰只是想找藉口打壓大陸，「老大不想把位子讓給老二。」

亞洲新聞台（CNA）報導，自從去年美國開始加強制裁力道，大陸半導體公司Smart Jade Tech執行長Tom Zhang坦言，採購與分銷半導體變得更加困難，以前能從美國進口零組件給大陸產商，現在也變得難以進行。

對於美國不斷打壓大陸關鍵產業，包括半導體、人工智慧、超級運算及軍事能力的進步，Tom Zhang批評，美國發起晶片戰只是想找藉口打壓大陸，「老大不想把位子讓給老二。」

新加坡李光耀公共政策學院助理教授Ryu Yongwook就提到，美國對打擊冰箱、家電的晶片沒有興趣，但涉及軍事、雷達設備、超級運算或人工智慧的半導體，美國就會想要限制大陸的發展。

大陸非政府智庫全球化智庫（CCG）創辦人王輝耀表示，看到美國現在開始實行保護主義，這是非常不幸的事情，他們自許為自由貿易的擁護者，但晶片政策已經失去道德基礎。

全球化智庫副總裁Victor Gao則認為，「美國試圖扼殺大陸做為晶片最大買家的地位，事實上就是在扼殺自己的半導體業務，美國的盟友對於是否加入制裁大陸也有所疑慮。」