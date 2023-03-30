聯寶電子具備35年通訊及電源磁性元件的設計及BLE相關技術解決方案，公司於此次智慧城市與物聯網展(Smart City & IoT)展出旗下應用於智慧燈光控制、人因照明和智慧家庭等領域INCORE品牌的系列產品，延伸產品創新應用於智控模組、以軟、韌、硬體整合電源供應器的方案，近期以U-Way品牌跨入無線充電解決方案的領域。

聯寶表示，此次在2023智慧城市與物聯網展上即展出無線充電模組(U-Way)品牌，此產品符合WPC無線充電聯盟Qi協定，可充分發揮Qi在相容性、互通性上的優勢；根據國外產業市場調查 Strategy Analytics的報告預測，全球無線充電市場預期在2019年至2025年間將以年複合成長率22.9％以上的速度健全成長，有助於聯寶與品牌商的合作增長訂單的能見度；聯寶在無線充電模組解決方案已是14年的WPC會員、MFi/MFM蘋果授權認證生產製造商，擁有Qi認證600多款產品，掌握關鍵多線圈、機構、硬體、韌體等關鍵設計力，穩定的生產品質目前已深獲多家歐美品牌客戶高度信賴。

聯寶LinkCom持續創新產品的發展，每年保持5~6％的研發比重，投入新技術的開發與產品優化，將以高功率(大瓦特數)產品發展方向，搶攻全球無線充電市場，產品應用包含3C(穿戴)產品、飯店、家俱設備等無線充電產品服務，相信將帶動公司未來營運更上一層樓。

聯寶今年前2月合併營收為9738萬元，年增2.12%，展望2023年上半年，聯寶表示，以目前在手訂單來看，除各項磁性元件產品隨著主要客戶加大應用於WiFi 6/6E與WiFi 7/7無線設備、Cable產品、5G FWA固網無線接取設備等的滲透率提升，預期整體消費性電子產業庫存去化告一階段後，高毛利及高成長動能之PoE類磁性元件、車用磁性元件、無線充電模組的營收占比可望持續提升，審慎樂觀看待上半年營運。