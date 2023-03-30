連戰、馬英九訪陸接機人員一覽。（製表 / 蕭承訓）

前總統馬英九現正於大陸訪問，但他一番「接待規格超乎預期」的說法，被綠營罵翻。對此，中廣董事長趙少康指出，不同於連戰2005年是以國民黨主席身分訪陸，馬英九現在是平民，且此次訪問也不是受到對岸邀請，因此不能說馬的說法有錯。

民進黨立委許智傑昨（29）日在政論節目《少康戰情室》表示，他認為馬英九滿意陸方接待的說法有點自欺欺人，因為接待規格比連戰2005年訪陸時還低，連當年是由時任國台辦主任陳雲林接機，機場還鋪設紅地毯，但馬這次是國台辦副主任陳元豐接機，且未鋪紅地毯。

針對許智傑的說法，趙少康指出，連戰當年是以國民黨主席身分去大陸，馬英九雖為卸任元首，但現在是平民，且大陸沒有邀請，是他自己要去訪問、祭祖，加上馬可能沒料到去接機的是陳元豐，所以不能說他「接待規格超乎預期」的說法有錯。

另外，趙少康分享，他過去當立委時，搭機出國不會走公務員通道，在國外也不會請外館安排行程，若他是馬英九，不會要求陸方接待，一切行程都會自行打理。