蔡英文總統29日啟程前往中美洲友邦訪問，目前正在美國紐約過境，多名外媒記者近期在聯合國記者會上連環追問為何蔡英文及其他台灣人無法進入位在紐約的聯合國總部大樓，讓聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）被問到變臉，匆匆結束記者會。

影片為聯合國27日例行記者會。

綜合「美國之音」報導及聯合國記者會摘要，蔡英文出訪前夕，聯合國秘書長發言人杜雅里克27日在每日例行記者會上，被《愛爾蘭時報》（The Iris Times）記者莫瑞（Yvonne Murray）問道秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）有什麼話對蔡英文說，杜雅里克回應「受大會（指聯合國）有關一個中國決議的指引」。

莫瑞回應她問的是台灣，並且追問為什麼台灣人不被允許進入聯合國大樓參訪或參加會議，「沒有話要對蔡英文說，那台灣人呢？這些護照持有人不被允許進入大樓參訪？秘書長對此有什麼話要說嗎？」

蔡英文總統過境紐約前夕，聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）被外媒追問「為何台灣人不能進入聯合國大樓？」（資料照／美聯社）

杜雅里克回應：「聯合國的政策是，聯合國總部的所在地開放持有聯合國會員核發證件的人士進入。」美國之音指出，杜雅里克的言下之意是，台灣不是聯合國會員，因此官方核發的身分證件不能讓台灣人進入聯合國大樓。

半島電視台（Al Jazeera）記者貝伊斯（James Bays）當天也追問，台灣人不能進入聯合國大樓是何時開始的，以及是否是聯合國決議或是秘書長古特瑞斯的決定？報導描述，杜雅里克「一時似乎不知如何回答這個問題。」

針對貝伊斯的問題，杜雅里克表示他不清楚何時開始的，只知道持有聯合國會員國政府簽發的證件才能進入大樓，他表示會再查清楚何時開始的。

法國記者德拉瓦雷纳（Celhia De Lavarene）當天也詢問「是不是中國在管理聯合國？」報導指出，這個問題讓杜雅里克相當不悅，他抨擊這是他當天聽到「最荒謬的問題之一」，接著匆匆結束記者會。

28日聯合國例行記者會上，杜雅里克又被美國「時代」（Time）雜誌記者克雷恩（Joe Klein）追問台灣人「被排除」在聯合國大樓之外的問題，他說查閱了聯合國大會2758號決議，條文內容只提到「將蔣介石政府及代表逐出聯合國」，「但未談及排除台灣人參與聯合國活動的問題。」

報導形容杜雅里克此時「略顯急促及不耐煩」，他表示從未使用「排除」2字，「我一有答案就馬上告訴你」，美國之音指出，他接著「急忙轉到下一個話題」。