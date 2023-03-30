國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥日前因鏡電視案遭列為瀆職罪被告，但至今仍穩坐主委之位，國民黨團18日怒批，此案沒有「貓膩」才怪，而一份最新的民調顯示民眾對陳耀祥的看法，結果相當驚人。

據《美麗島電子報》29日公布的國政民調，在被問到陳耀祥涉貪汙瀆職，應不應該馬上停職、配合司法調查時，有46.4%民眾認為「很應該」、25.9%表示「還算應該」、4.3%覺得「有點不應該」，僅0.5%認為「很不應該」，剩下23.0%則是「未明確回答」，也就是說有超過70%受訪者認為陳應該馬上停職，覺得不該的只有4.8%。

而在交叉分析後可發現，連政治傾向泛綠的民眾，也有66.7%抱持陳耀祥應該馬上停職配合司法調查的看法，僅8%認為他不該馬上停職；對總統蔡英文或閣揆陳建仁施政表現感到滿意的民眾，也有超過61%認為陳應該即刻停職；在明年總統選舉中，表態會支持民進黨主席賴清德的民眾，一樣有64%要陳馬上下台。

除此之外，24日公布的《中廣蓋洛普》民調，陳耀祥滿意度僅22.36%，在陳建仁內閣中墊底，還輸給農委會主委陳吉仲的35.44%。國民黨團首席副書記長林思銘近日強調，陳耀祥應立即下台接受調查，並呼籲檢方和監察院加速積極作出調查結果。