女星李宇柔（現名：陳蔓菲）是本土劇《戲說台灣》御用演員，人生波折不斷，2年前腸爆裂住進加護病房，兒子也罹患罕病，遭命理師斷言「撐不過2023年」，讓她崩潰大呼：「如果他走了，我想我就跟著走了。」

陳蔓菲的求子之路異常坎坷，曾流產超過10次，好不容易生下兒子，卻發現罹患罕病AADC（芳香族L-胺基酸脫羧酶缺乏症），需要更費心照顧，近日她上節目《命運好好玩》表示，趕來錄影時13歲兒子還在發高燒，狀況越來越差，本來做一個基因治療，可以自行坐起，但又慢慢癱軟下去，手還會蜷曲、疼痛，甚至連吃東西都每餐噎到，「其實得這個病的孩子，大部分都是噎死的，沒有一個人是真正為了這個病死。」

憂心忡忡的陳蔓菲，去年便請命理老師幫兒子改名，希望有好轉的機會，想不到等了半小時，命理師回電婉拒：「你這個孩子我不要碰。」命理師告訴陳蔓菲：「你這個孩子今年（2022年）就沒了，如果今年撐得過，也撐不過明年（2023年），像這樣的孩子我就不幫他改名字了，你就放他去。」陳蔓菲聽了非常揪心，坦言父母兄弟子女各死過一輪，孩子是最過不去的，「如果他走了，我想我就跟著走了。」

陳蔓菲感嘆兒子的命很不好，除了罹患罕病，肺部也纖維化，「如果他中（新冠肺炎）的話是一定走的」，但陳蔓菲捨不得放手，再度崩潰：「如果他走，我可能也活不下去，因為這13年他是我的命。」陳蔓菲回憶，醫生曾預言兒子活不過3歲，所以她在兒子4歲前天天住醫院照顧，忍不住悲從中來：「我都已經撐過來了，真的拜託讓我撐下去，看有誰可以救救他。」

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