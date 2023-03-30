海巡署偵防分署台南查緝隊去年11月底於高雄茄萣外海約30里處，查獲薛姓、黃姓2名船長載運重達622.3公斤的第四級原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第三級毒品，從大陸走私來台，海巡人員及時攔截圍捕，阻止這批可製成430公斤愷他命、市值4.3億元的毒品上市。

台南市長黃偉哲今天上午專程到海巡署偵防分署台南查緝隊部致贈慰勉金，肯定海巡人員查緝毒品有功，不遺餘力維護治安。

海巡署偵防分署副分署長劉峻雄指出，此次查獲海上走私毒品先驅原料622.3公斤，事前掌握情資，報請橋頭地檢署指揮偵辦，去年11月28日得知薛姓、黃姓兩人分別駕駛漁船、快艇運毒，一發現兩人漁船、快艇併靠展開搬運，隨即調派海巡船圍捕，當場查獲製毒先驅原料，共裝有16袋及10桶不明的毒品，以手持式哈曼光譜檢測，確認為三級丁氧羰基去甲基愷他命」及微量第3級毒品去甲基愷他命。

海巡署指出，2人供稱運毒以每公斤6000元代價走私，薛姓船長事前已拿到80萬元訂金、黃姓船長則拿到20萬元訂金，以該批毒品原料重達622.3公斤，代價為高達逾373萬元的「運送費」，目前2名船長羈押中，台南地檢署本周偵結起訴，依毒品危害防制條例中的運輸毒品罪嫌，將薛、黃姓2名船長起訴移審。

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