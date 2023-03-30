脫逃多日的狒狒日前在圍捕過程中遭獵槍射擊致死，六福村原否認該狒狒來自園區，但昨晚突然承認此狒狒為園區所有，即刻已關閉動物園區，並徹查所有動物數量及防護措施。林務局表示，針對數量再盤點，林務局將會同新竹縣政府共邀專家進駐，並提供園區改進建議，不會再單方面相信六福村的統計。

六福村昨晚聲明指出，目前已關閉動物園區，將徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管徹查及懲處，今日也將對外說明。

立法院經濟委員會今(30)日邀請農委會主委進行業務報告，林務局長林華慶表示，六福村現階段暫時關閉動物園區來盤點數量，然而六福村不只面積大，園區內物種也多，很難每天確切掌握數量，但可以借助科技監控等方式讓地方政府確切掌握數量。

林華慶指出，這次不會單方面相信六福村的盤點數字，會以政府、有飼養靈長類經驗的飼養員等實際到現場掌握的數量為準，並提供相關改進建議，以及請園方增加監視設備等，現階段會要求新竹縣政府請六福村加強園區設施和巡邏。

農委會主委陳吉仲表示，這次狒狒逃脫造成的最後結果令人非常遺憾，但無論是動物園或各地以研究名義進口的野生動物，地方都有造冊管理，六福村和新竹縣政府也都有要求造冊管理，中央則負責督導執行情況，然而這次狒狒逃脫六福村並沒有主動申報，會要求新竹縣政府直接開罰。